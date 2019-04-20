Xiaomi спустила собственный смартфон по лестнице

Это не признание Redmi своего провала, а демонстрация прочности смартфона. Модель Redmi Y3 ещё только планируют представить официально, а ролик, своего рода, тизер. После того, как в видео смартфон спустили в урне по лестнице, он продолжил работать.

Это первый ролик, где Redmi показывают новинку вживую. Пока известно только то, что разрешение матрицы фронтальной камеры модели Y3 будет равно 32 Мп, а ёмкость батареи составит 4000 мА·ч. Ходят слухи, что смартфон будет работать на Snapdragon 632 или 636, диагональ его экрана окажется либо на 6,2, либо на 6,3 дюйма. Стоить он будет, скорее всего, в районе $145. Официальная презентация Redmi Y3 ожидается 24 апреля.