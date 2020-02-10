Xiaomi сравнила новый флагманский смартфон с ноутбуком на Core i7 по скорости работы

Известно, что смартфон будет работать на топовой платформе Snapdragon 865. Устройство в тесте Xiaomi соревновалось с ноутбуком на процессоре Core i7-8550U. Оба девайса должны были решить простую задачу — вычислить десять миллионов знаков после запятой для числа Пи. В итоге, смартфон Xiaomi Mi 10 справился с вычислениями за 36,8 секунды. Ноутбук потратил на это 92 секунды, то есть в 2,5 раза больше. По крайней мере если верить Xiaomi.

Напомним, презентация нового Mi 10 должна состояться уже 13 февраля.