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Xiaomi «срисовала» дизайн iPhone для нового флагманского смартфона
До боли знакомо
До анонса новых смартфонов серии Xiaomi Mi 11 всё меньше времени, а в сети появляется всё больше утечек. На этот раз слили изображение младшей модели линейки в чехле. Устройство выглядит слишком похожим на iPhone.
Конечно, полностью разглядеть заднюю панель Xiaomi Mi 11 невозможно, но блок камеры выделяется из-под чехла. Он очень напоминает внешне блок камеры в iPhone 12. Глядя на смартфон Xiaomi издалека, можно будет спутать его с устройством Apple.
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Стоит отметить, что дизайн разных версий линейки Xiaomi Mi 11 сильно различается. Недавняя утечка Mi 11 Pro в чехлах показала совершенно другой модуль камеры. У неё будет сразу четыре датчика, в то время как у младшей модели — три.
Напомним, анонс новинок ожидается либо в декабре, либо в январе.
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