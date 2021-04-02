Xiaomi стал крупнейшим китайским брендом смартфонов

Таковы сведения аналитической компании Counterpoint Research. Доля Xiaomi на мировом рынке составила 13%. Так компания заняла почётное третье место среди всех брендов смартфонов, и первое — среди китайских.

Первые две позиции в общем рейтинге получили Samsung и Apple. Первая компания, кстати, опередила вторую с 20-процентной долей. У Apple было 17%. Доля же Huawei упала до каких-то 4%.

После бана Huawei компании Xiaomi удалось продать больше премиальных смартфонов в Европе.