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Сегодня в 16:48
Xiaomi стал крупнейшим китайским брендом смартфонов
Huawei совсем растеряла позиции
Когда-то статус крупнейшего китайского производителя смартфонов в мире принадлежал Huawei. Однако компанию внесли в санкционный список США, и у неё начались проблемы. Теперь, как показал новый отчёт, Xiaomi стал крупнейшим китайским брендом смартфонов в мире в феврале 2021 года.
Таковы сведения аналитической компании Counterpoint Research. Доля Xiaomi на мировом рынке составила 13%. Так компания заняла почётное третье место среди всех брендов смартфонов, и первое — среди китайских.
Первые две позиции в общем рейтинге получили Samsung и Apple. Первая компания, кстати, опередила вторую с 20-процентной долей. У Apple было 17%. Доля же Huawei упала до каких-то 4%.
После бана Huawei компании Xiaomi удалось продать больше премиальных смартфонов в Европе.