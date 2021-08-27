Xiaomi стала лидером по продажам Android-смартфонов с поддержкой 5G

Китайский технологический гигант сослался на компанию Strategy Analytics в качестве источника. Во втором квартале 2021 года доля Xiaomi на рынке составила 25,7%. Согласно отчёту аналитиков, компания отгрузила 24 млн смартфонов с поддержкой 5G под брендами Mi и Redmi.

Специалисты также пришли к выводу, что запуск доступны 5G-смартфонов помог Xiaomi лучше конкурировать с другими производителями. Китайская компания по своим показателям теперь лишь немного отстаёт от Samsung, которая за предыдущие десять кварталов поставила впечатляющие 77 млн смартфонов с 5G по всему миру. Следом за Xiaomi идёт Vivo с долей рынка 18,5%.