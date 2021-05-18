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Сегодня в 15:09
Xiaomi стала лидером по продажам смартфонов в 12 странах
В России тоже
Представители Xiaomi заявили, что компания в первом квартале 2021 года стала лидером на рынке смартфонов в 12 разных странах, в России в том числе.
Об этом сообщил глава Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) в китайской соцсети Weibo. Среди стран, в которых продажи Xiaomi высоки оказались Испания, Россия, Польша, Беларусь, Украина, Хорватия, Литва, Малайзия, Индия, Непал, Мьянма и Колумбия.
Также компания сообщила, что её рыночная доля в Европе продолжает расти. Xiaomi впервые заняла второе место на европейском рынке смартфонов.
Недавно Xiaomi привезла в Россию флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. Он оказался дорогим устройством — стоит 85 990 рублей в версии с 256 ГБ памяти. Поэтому пока прогнозировать его популярность сложно.