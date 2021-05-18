Xiaomi стала лидером по продажам смартфонов в 12 странах

Об этом сообщил глава Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) в китайской соцсети Weibo. Среди стран, в которых продажи Xiaomi высоки оказались Испания, Россия, Польша, Беларусь, Украина, Хорватия, Литва, Малайзия, Индия, Непал, Мьянма и Колумбия.

Также компания сообщила, что её рыночная доля в Европе продолжает расти. Xiaomi впервые заняла второе место на европейском рынке смартфонов.

Недавно Xiaomi привезла в Россию флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. Он оказался дорогим устройством — стоит 85 990 рублей в версии с 256 ГБ памяти. Поэтому пока прогнозировать его популярность сложно.