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Xiaomi стала лидером по продажам в «11.11»Люди раскупили бюджетные устройства
Вчера многие магазины проводили распродажи, приуроченные ко Дню холостяков («11.11»). Крупнейший китайский интернет-магазин JD.com сообщил, что акция прошла успешно, и главным выгодоприобретателем стала компания Xiaomi.
Сообщается, что Xiaomi продала больше всего смартфонов, на втором месте расположилась Apple, а на третьем — Honor. В тройку бестселлеров вошли Redmi K40, iPhone 13 и бюджетный Redmi 9A.
В целом, девять устройств Xiaomi вошли в топ-20: модели Redmi и Mi во всех ценовых диапазонах. При этом устройства дочерних компаний продавались лучше, чем аппараты материнских. Так, бренд Redmi продавался лучше, чем Mi, Realme — больше, чем Oppo, а теперь уже независимая Honor превзошла Huawei.
Источник: GSMArena