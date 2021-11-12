Xiaomi стала лидером по продажам в «11.11»

Сообщается, что Xiaomi продала больше всего смартфонов, на втором месте расположилась Apple, а на третьем — Honor. В тройку бестселлеров вошли Redmi K40, iPhone 13 и бюджетный Redmi 9A.

В целом, девять устройств Xiaomi вошли в топ-20: модели Redmi и Mi во всех ценовых диапазонах. При этом устройства дочерних компаний продавались лучше, чем аппараты материнских. Так, бренд Redmi продавался лучше, чем Mi, Realme — больше, чем Oppo, а теперь уже независимая Honor превзошла Huawei.