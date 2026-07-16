Xiaomi стала первой компанией после Google, чьи смартфоны получили стабильную Android 17

Обновление HyperOS 3 уже получают две модели, Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Размер обновления составляет около 8 гигабайт для базовой модели и 10 гигабайт для Ultra. Модели Pro и Pro Max в список не попали. Тестовую версию получает и прошлогодний Xiaomi 15T Pro, но количество мест для тестировщиков ограничено.