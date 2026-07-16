Xiaomi стала первой компанией после Google, чьи смартфоны получили стабильную Android 17

Опубликовано 16 июля 2026, 22:231 мин.
Xiaomi стала первой компанией после Google, чьи смартфоны получили стабильную Android 17Внезапно
Смартфоны серии Xiaomi 17 получили стабильное обновление до Android 17 раньше всех остальных брендов (не считая Google).
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Обновление HyperOS 3 уже получают две модели, Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Размер обновления составляет около 8 гигабайт для базовой модели и 10 гигабайт для Ultra. Модели Pro и Pro Max в список не попали. Тестовую версию получает и прошлогодний Xiaomi 15T Pro, но количество мест для тестировщиков ограничено.
После установки в настройках появляется упоминание Android 17, значки системных приложений тоже слегка меняются. Но ни слова о новых функциях Android 17, таких как запись экрана с видео на фронтальную камеру или отдельной регулировкой громкости для голосового помощника.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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