Xiaomi удалила комментарии с жалобами пользователей на плохую работу смартфона Mi 11

Похоже что, проблема затрагивает большое количество пользователей. Люди назвали несколько вероятных причин, по которым это может происходить. Это могут быть серьёзные недостатки в конструкции материнской платы. Если это действительно проблема конструкции, то Xiaomi придётся отозвать ту часть партии, которая пострадала.

Пока компания ничего не признаёт, а только удаляет в своём официальном сообществе комментарии с жалобами. Остаётся надеяться, что Xiaomi перестанет это делать и всё же выпустит официальное заявление.