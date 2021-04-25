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Сегодня в 14:11
Xiaomi удалила комментарии с жалобами пользователей на плохую работу смартфона Mi 11
Проблема касается модуля Wi-Fi
Пользователи из Китая стали жаловаться, что в их смартфонах Xiaomi Mi 11 модуль Wi-Fi перестаёт работать без видимых на то причин. Самое любопытное в этой истории то, что китайская компания удаляет комментарии с такими жалобами.
Похоже что, проблема затрагивает большое количество пользователей. Люди назвали несколько вероятных причин, по которым это может происходить. Это могут быть серьёзные недостатки в конструкции материнской платы. Если это действительно проблема конструкции, то Xiaomi придётся отозвать ту часть партии, которая пострадала.
Пока компания ничего не признаёт, а только удаляет в своём официальном сообществе комментарии с жалобами. Остаётся надеяться, что Xiaomi перестанет это делать и всё же выпустит официальное заявление.