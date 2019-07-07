Xiaomi ухудшила характеристики Mi A3 с чистым Android в сравнении со старой моделью

Несколько дней назад в базе данных Федеральной комиссии по связи США появился смартфон Xiaomi M1906F9SC. Это была копия CC9e. Только на её крышке виднелась надпись Android One, означающая, что аппарат работает на «голом» андроиде.

Затем IMEI этого смартфона поискали в базе данных Ting. Результаты поиска вернули «Mi A3». Как правило, данные Ting оказываются правдивы.

Судя по всему, Mi A3 станет глобальной версией Xiaomi CC9e. А эта модель уступает старой Mi A2 в разрешении экрана. Производительность процессоров в смартфонах тоже отличается не сильно, а значит эффекта «вау» ожидать не стоит. Но, справедливости ради, надо сказать, что CC9e имеет аккумулятор получше(4030 мАч) и неплохие камеры.