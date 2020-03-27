Xiaomi улучшила съёмку фото и видео в своих смартфонах

Обновлённое приложение включено в новую версию MIUI 11. Сообщается, что Xiaomi уже начала её распространение. В частности, обновление получили смартфоны Xiaomi Mi 10 и Xiaomi 10 Pro. В скором времени оно придёт и на другие актуальные устройства компании.

Сетевые источники пишут, что в Mi Camera были улучшены работа системы стабилизации изображения при записи видео (Super Stabilizer Plus). Также во время съёмки роликов доступен плавный зум. Появились серийная съёмка фотографий, настраиваемые параметры для профессионального режима видео, новые эффекты обработки.

Помимо этого, пользователи смогут устанавливать теги со временем в длинных роликах. Добавлен и новый алгоритм сжатия изображений, чтобы они занимали меньше места в памяти без потери качества.