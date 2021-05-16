Xiaomi уменьшила аккумулятор в старшей модели POCO M3

Известно, что POCO M3 Pro 5G будет оснащён экраном частотой обновления 90 Гц, процессором MediaTek Dimensity 700 SoC. Сегодня бренд POCO разместил новые постеры о характеристиках смартфона.

Из них стало понятно, что POCO M3 Pro 5G получит батарею на 5000 мАч. Напомним, у 4G-модели POCO M3 установлен аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Вероятно, компания уменьшила батарею, чтобы снизить цену. Скорость зарядки, кстати, осталась прежней — 18 Вт.

Презентация устройства должна состояться 19 мая.