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Xiaomi установит камеру на 48 Мп в новый бюджетник Redmi 8
Но только в Pro-версию
Совсем скоро Xiaomi должна представить новые смартфоны серии Redmi 8. Согласно слухам, покупателям будут доступны две версии: базовая и Pro. Причём последняя может получить камеру на 48 Мп.
Но про старшую модель пока известно меньше всего. А вот характеристики младшей обнаружили на сайте китайского оператора China Telecom.
Если им верить, то Redmi 8 получит процессор Snapdragon 439, 6,21-дюймовый экран разрешением HD+, двойную основную камеру с датчиками на 12 и 2 Мп, фронтальную на 8 Мп и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.
Redmi 8 будет доступен в версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Стоить смартфон будет $224.
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