Xiaomi установит камеру на 48 Мп в новый бюджетник Redmi 8

Но про старшую модель пока известно меньше всего. А вот характеристики младшей обнаружили на сайте китайского оператора China Telecom.

Если им верить, то Redmi 8 получит процессор Snapdragon 439, 6,21-дюймовый экран разрешением HD+, двойную основную камеру с датчиками на 12 и 2 Мп, фронтальную на 8 Мп и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

Redmi 8 будет доступен в версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Стоить смартфон будет $224.