Xiaomi устроила экстремальный тест на прочность смартфону Redmi Note 10 Pro

Если верить ролику, смартфон Redmi Note 10 Pro в лабораторных условиях пережил много чего. В него кидали орехами, проходились по экрану винтами и другими острыми предметами. Отдельно стекло Gorilla Glass Victus подвергали воздействию давления. Смартфон даже покрутили в барабане стиральной машинки вместе с камнями, гайками и другими твёрдыми предметами.