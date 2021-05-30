Телефоны
Сегодня в 13:54
Xiaomi устроила экстремальный тест на прочность смартфону Redmi Note 10 Pro
Проверила, на что способно стекло Corning Gorilla Glass Victus
Недавно Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 Pro 5G с новым защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Теперь компания выпустила ролик с экстремальным тестом устройства.
Если верить ролику, смартфон Redmi Note 10 Pro в лабораторных условиях пережил много чего. В него кидали орехами, проходились по экрану винтами и другими острыми предметами. Отдельно стекло Gorilla Glass Victus подвергали воздействию давления. Смартфон даже покрутили в барабане стиральной машинки вместе с камнями, гайками и другими твёрдыми предметами.
Ролик, конечно, показывает, что смартфон с достоинством выдержал все испытания. Стоит понимать, что это в первую очередь рекламное видео, поэтому относиться к нему стоит с долей скепсиса.