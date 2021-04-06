Xiaomi устроила распродажу смартфонов Redmi Note в России

Акция будет идти с 8 по 15 апреля. В этот период новый Redmi Note 10 можно купить за 16 490 рублей вместо 17 990 рублей в официальном магазине Mi.com. Более старая модель Redmi Note 8 Pro доступна и вовсе со скидкой в 5000 рублей — за 15 990 рублей (6/64 ГБ) и 17 990 рублей (6/128 ГБ).

По сниженной цене также предлагают Redmi 9. Он будет стоить 10 990 рублей за версию 3/32 ГБ и 12 990 за версию 4/64 ГБ вместо 11 990 и 13 990 рублей соответственно.

Компания обещает скидки и на другие устройства помимо смартфонов.