Xiaomi устроит розыгрыш смартфонов в честь лидерства на российском рынке

С 6 по 12 сентября в сообществе фанов Mi Сommunity пройдёт розыгрыш. Чтобы выиграть ценные призы, нужно поделиться поздравлением в специальной ветке. Все подробности акции есть на сайте сообщества: c.mi.com.

В онлайн-магазине Mi.com с 6 по 12 сентября пройдёт игра с бесплатной раздачей смартфонов Xiaomi. Пользователи должны будут предложить минимальную цену за товар, чтобы участвовать в розыгрыше. Также с 13 по 19 сентября покупатели устройств Xiaomi по цене выше 10 тысяч рублей смогут получить в подарок памятные сувениры.

Жители Санкт-Петербурга смогут поучаствовать в офлайн-акции. Она пройдёт в ТЦ Мега Дыбенко. Представители Xiaomi спрячут талисман компании Mi Bunny в случайных местах торгового центра. Тем, кто найдёт игрушки, подарят призы в магазине Xiaomi.