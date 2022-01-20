Xiaomi увеличила память в Xiaomi 12 и 12 Pro с помощью обновления прошивки

Речь идёт об увеличении объёма оперативной памяти программными средствами. Так, например, если ранее у пользователя было 12 ГБ мобильной RAM (столько в максимально модификации смартфонов), то теперь её количество можно увеличить до 15 ГБ.

Наибольшую пользу от этого получат любители игр. Также это позволит девайсам работать ещё более плавно. Помимо этого, свежее обновление MIUI 13 сделало работу смартфонов более стабильной.

Сообщается также, что апдейт решил проблему аварийной перезагрузки телефонов. На это жаловалась часть владельцев аппаратов, особенно на старте.