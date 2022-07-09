Xiaomi уже начала готовить к выходу 200-Вт зарядку

То есть теперь у ЗУ есть сертификат 3C. Если устройств мощностью 120 Вт может полностью зарядить смартфона за чуть более 10 минут, то устройство мощностью 200 Вт может дополнительно сократить время до менее 10 минут. Конечно, такая быстрая зарядка предъявляет более высокие требования ко всей системе. Возможно, потребуются какие-то компромиссные решения по корпусу, размеру аккумулятора и т.д.

На данный момент официальной даты запуска 200-Вт зарядного устройства нет.