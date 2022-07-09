Xiaomi уже начала готовить к выходу 200-Вт зарядку

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Xiaomi уже начала готовить к выходу 200-Вт зарядкуПолучила сертификацию 3C
Совсем недавно Xiaomi выпустила новое поколение флагманских смартфонов серии Xiaomi 12S. Они получили поддержку технологии быстрой зарядки мощностью до 120 Вт. Но Xiaomi на этом останавливаться не желает. В базе данных одного сертификационного центра уже обнаружили зарядное устройство Xiaomi мощностью 200 Вт.
То есть теперь у ЗУ есть сертификат 3C. Если устройств мощностью 120 Вт может полностью зарядить смартфона за чуть более 10 минут, то устройство мощностью 200 Вт может дополнительно сократить время до менее 10 минут. Конечно, такая быстрая зарядка предъявляет более высокие требования ко всей системе. Возможно, потребуются какие-то компромиссные решения по корпусу, размеру аккумулятора и т.д.
На данный момент официальной даты запуска 200-Вт зарядного устройства нет.