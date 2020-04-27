Xiaomi уже подтвердила разработку следующей MIUI 13 и начала собирать советы пользователей

Как пишет издание Gizmochina, информация о MIUI 13 пришла от самой Xiaomi и не является очередным слухом. Команда проекта опубликовала соответствующий пост в Mi Community China. В нём разработчики попросили пользователей принять участие в опросе по поводу создания MIUI 13.

Скорее всего, следующая версия фирменной прошивки выйдет в следующем году. В ближайшее время Xiaomi будет работать над поддержкой MIUI 12.

Напомним, на презентации компания пообещала перевести на новую версию прошивки следующие модели: Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Youth Edition, Mi 9 Pro 5G, Mi 9, Mi Mix 3, Mi 8, Mi 8 Explorer Edition и 8 Screen Fingerprint, Redmi K30 Pro, Redmi K20 Pro.