Сегодня в 15:33

Xiaomi уже сертифицировала зарядное устройство мощностью 210 Вт

Значит, скоро будет на полках магазинов

В базе данных сертификации 3C обнаружили новое зарядное устройство Xiaomi мощностью 210 Вт, а это значит, что скоро оно поступит в продажу.