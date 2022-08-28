Xiaomi уже сертифицировала зарядное устройство мощностью 210 Вт

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Xiaomi уже сертифицировала зарядное устройство мощностью 210 ВтЗначит, скоро будет на полках магазинов
В базе данных сертификации 3C обнаружили новое зарядное устройство Xiaomi мощностью 210 Вт, а это значит, что скоро оно поступит в продажу.
Зарядное устройство имеет номер модели Xiaomi MDY-13-EU.
Согласно данным сертификации, выходные значения зарядного устройства MDY-13-EU составляют 20 Вт при токе 10,5 А. К сожалению, пока неясно, какой смартфон будет поддерживать это ЗУ.