Xiaomi в очередной раз выпустит под видом нового смартфона Poco старую модель

Этот телефон был сертифицирован в Таиланде. Номер модели для глобального варианта — 2201116PG. Теперь индийская версия с номером модели 2201116PI была обнаружена на Geekbench с Android 11 на борту, как и Redmi Note 11 Pro 5G.

Похоже, что Poco X4 5G будет работать на процессоре Snapdragon 695 и получит по крайней мере одну версию с 6 ГБ ОЗУ.

Если это полноценный ребрендинг Redmi Note 11 Pro 5G, то он также должен оснащаться 6,67-дюймовым AMOLED-экраном частотой обновления 120 Гц, тройной системой камер (108 Мп, 8 Мп, 2 Мп), и аккумулятором на 5000 мАч с зарядкой на 67 Вт.