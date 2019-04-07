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Xiaomi в прямом эфире доказала, что Redmi 7 работает от аккумулятора 18 дней

За стримом компании следило 28 миллионов человек
18 марта Xiaomi запустила трансляцию на cвоем официальном сайте, чтобы вместе со зрителями отследить, как долго может проработать полностью заряженный смартфон в режиме ожидания.

Redmi 7 — бюджетный смартфон с 6,26-дюймовым дисплеем, двойной камерой на 12+2 Мп и аккумулятором емкостью 4000 мАч. В России он поступит в продажу 12 апреля. Минимальная стоимость аппарата составит 9900 рублей за версию с 16 ГБ встроенной памяти, а максимальная — 13 490 рублей за 64 ГБ.

Стрим с проверкой аккумулятора посмотрело 28 миллионов человек. Пользователи также могли делать прогнозы о том, сколько дней все-таки проживет смартфон. Результат угадали 205 человек, примерно 5% от всех, кто делал ставки. Redmi 7 продержался 435 часов, немногим больше 18 дней.

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