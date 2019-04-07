Xiaomi в прямом эфире доказала, что Redmi 7 работает от аккумулятора 18 дней

Redmi 7 — бюджетный смартфон с 6,26-дюймовым дисплеем, двойной камерой на 12+2 Мп и аккумулятором емкостью 4000 мАч. В России он поступит в продажу 12 апреля. Минимальная стоимость аппарата составит 9900 рублей за версию с 16 ГБ встроенной памяти, а максимальная — 13 490 рублей за 64 ГБ.

Стрим с проверкой аккумулятора посмотрело 28 миллионов человек. Пользователи также могли делать прогнозы о том, сколько дней все-таки проживет смартфон. Результат угадали 205 человек, примерно 5% от всех, кто делал ставки. Redmi 7 продержался 435 часов, немногим больше 18 дней.