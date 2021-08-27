Xiaomi в пятый раз подняла стоимость смартфонов Redmi Note 10

Сообщается, что индийское подразделение Xiaomi подняло стоимость Redmi Note 10 на 500 рупий. Сейчас смартфон в варианте 4 + 64 ГБ стоит 13 999 рупий. На старте продаж такой Redmi Note 10 можно было купить за 11 999 рупий.

В России Redmi Note 10 не подорожали с момента запуска. Пока неясно, случится ли это. Купить эти смартфоны в России на официальном сайте Xiaomi, впрочем, пока не удастся. Остаётся лишь гадать, связано ли всё это с дефицитом компонента.