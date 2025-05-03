Xiaomi вернула лидерство на китайском рынке смартфонов спустя десятилетие

Опубликовано 03 мая 2025, 18:001 мин.
Xiaomi вернула лидерство на китайском рынке смартфонов спустя десятилетиеВновь в топах
Согласно данным аналитической компании Canalys, Xiaomi отгрузила 13,3 миллиона устройств, захватив 19% рынка, впервые за 10 лет. Успех обусловлен синергией смартфонов с экосистемой компании, включающей носимые устройства, компьютеры и электромобили, а также единой ценовой стратегией онлайн и офлайн.
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Китайский рынок смартфонов вырос на 5% по сравнению с прошлым годом, достигнув 70,9 миллиона отгруженных устройств. Рост поддержали государственные субсидии, предоставляющие скидки до 15% (максимум 500 юаней) на смартфоны дешевле 6000 юаней. Это помогло Xiaomi, чьи бюджетные модели, такие как Redmi, идеально вписались в программу.
Huawei заняла второе место с 13 миллионами устройств и 18% рынка, показав двузначный рост благодаря популярным складным смартфонам и развитию собственной операционной системы HarmonyOS Next.
Oppo и Vivo заняли третье и четвертое места, а Apple скатилась на пятое с 9,8 миллионами устройств, потеряв 9% отгрузок.