Xiaomi вернула лидерство на китайском рынке смартфонов спустя десятилетие

Китайский рынок смартфонов вырос на 5% по сравнению с прошлым годом, достигнув 70,9 миллиона отгруженных устройств. Рост поддержали государственные субсидии, предоставляющие скидки до 15% (максимум 500 юаней) на смартфоны дешевле 6000 юаней. Это помогло Xiaomi, чьи бюджетные модели, такие как Redmi, идеально вписались в программу.