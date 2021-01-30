Телефоны
Сегодня 15:40
Xiaomi вернула удобную функцию в смартфон Mi A3 на «чистом» Android
Запись экрана
Xiaomi выпустила обновление на Android 11 для смартфона Mi A3. Но, к сожалению, апдейт заставил устройство «окирпичиться». Компания приостановила обновление и предложила бесплатный ремонт для пострадавших. После этого Xiaomi перевыпустила апдейт, устранив в нём проблемы. Однако в системе после этого не нашли нативной опции для записи экрана. К счастью, компания уже вернула удобную функцию в смартфон.
Сейчас Xiaomi развёртывает новую сборку с утраченной ранее опцией. Она выходит под номером V12.0.4.0.RFQMIXM и весит 329 МБ. Наличие обновления можно проверить в настройках в разделе «Системные обновления».
Gizmochina
Доступ же к функции записи экрана можно получить из быстрых настроек. Также в новом апдейте присутствует YouTube Music в качестве системного приложения и его нельзя удалить.