Xiaomi вслед за Apple разрешила пользователям самостоятельно чинить смартфоны

Анонс сделало индийское подразделение Xiaomi. Компания сообщила, что работает над сервисом самостоятельного ремонта. Деталей, впрочем, Xiaomi не раскрыла. Возможно, компания сначала протестирует сервис именно в Индии, прежде чем распространить на другие страны.

Apple тоже заявила, что программа самостоятельного ремонта сначала будет доступна только в США. Затем она распространится и на другие страны.

Сколько будут стоить запчасти и инструменты Apple и Xiaomi, неизвестно. В любом случае это хорошие новости для любителей гаджетов. При этом компания из Купертино предупредила, что самостоятельным ремонтом стоит заниматься опытным людям.