Xiaomi встроила дисплей от фитнес-браслета во флагманский смартфон

Дополнительный экран имеет диагональ всего 1,1 дюйма. Он предназначен для вывода времени и даты, уведомлений и съёмок селфи-камерой.

Лей Цзюнь подтвердил, что этот дисплей уже использовался в продуктах Xiaomi — в фитнес-трекера Mi Band 5. В последнем был установлен точно такой же 1,1-дюймовый экран.

Пока неясно, какое происхождение имеют эти дисплеи. Возможно, Xiaomi вытащила их из нераспроданных фитнес-браслетов, а возможно, заказала больше таких экранов у своих поставщиков.