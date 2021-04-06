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Сегодня в 19:01
Xiaomi встроила дисплей от фитнес-браслета во флагманский смартфон
У Xiaomi, как у хорошей хозяйки, ничто без дела не лежит
Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) сообщил неожиданную подробность о конструкции нового флагмана Mi 11 Ultra. Как оказалось, дополнительный дисплей смартфона, который располагается в блоке камер, позаимствовали у фитнес-браслета Mi Band 5.
Дополнительный экран имеет диагональ всего 1,1 дюйма. Он предназначен для вывода времени и даты, уведомлений и съёмок селфи-камерой.
Лей Цзюнь подтвердил, что этот дисплей уже использовался в продуктах Xiaomi — в фитнес-трекера Mi Band 5. В последнем был установлен точно такой же 1,1-дюймовый экран.
Пока неясно, какое происхождение имеют эти дисплеи. Возможно, Xiaomi вытащила их из нераспроданных фитнес-браслетов, а возможно, заказала больше таких экранов у своих поставщиков.