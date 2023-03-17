Xiaomi «втихую» привезла в Россию смартфоны Xiaomi 13. Цены

Предзаказ будет активен до 29 марта. Затем 30 марта начнутся продажи.

Старшая модель Xiaomi 13 Pro в комплектации 12 ГБ + 512 ГБ будет стоить 109 990 рублей. В подарок при покупке можно будет получить часы Xiaomi Watch S1 Pro за рубль.

Младшая модель Xiaomi 13 с таким же объёмом памяти оценена в 79 990 рублей.

Компания также обещает подарить первым 30 покупателям телевизор Xiaomi TV A2 55".