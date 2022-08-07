Xiaomi втихую выпустила смартфон Redmi 10 5G с 50-Мп камерой и большой батареей

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Xiaomi втихую выпустила смартфон Redmi 10 5G с 50-Мп камерой и большой батареейНо это опять ребрендинг
Бренд Redmi без лишнего шума выпустил смартфон Redmi 10 5G на таких рынках, как Таиланд и Индонезия. 5G-телефон начального уровня стоит менее $200.
Redmi 10 5G оснащён 6,58-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2048 пикселей) и частотой обновления до 90 Гц. На передней панели устройства находится 5-мегапиксельная селфи-камера. На задней панели — 50-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный датчик глубины и светодиодная вспышка.
В основе аппарата лежит процессор Dimensity 700, питает устройство аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. По сути, это переименованная версия Redmi Note 11e, которая официально вышла в марте в Китае.