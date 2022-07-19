Xiaomi выпустила «короля кнопочных телефонов»

Qin F22 Pro получил сенсорный ЖК-экран диагональю 3,5 дюйма, разрешением 640 х 960 пикселей и частотой обновления 60 Гц. У аппарата есть большие физические кнопки для набора номеров и текстов. В его основе лежит процессор MediaTek G85, имеются 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 64 ГБ хранилища. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 2150 мАч. Есть поддержка 10-ваттной зарядки.

Что касается камеры, то в Qin F22 Pro встроена 2-Мп фронталка и основная на 8 Мп (Sony IMX219). Устройство работает под управлением Android 12. В Китае телефон оценили в 150 долларов.