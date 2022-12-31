Xiaomi выпустила невероятно дешёвый смартфон Redmi 12C

13:12, 31 декабря 2022
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Xiaomi выпустила невероятно дешёвый смартфон Redmi 12CЗа 100 долларов
Xiaomi выпустила сверхбюджетный смартфон Redmi 12C. Он может похвастаться большим 6,71-дюймовым дисплеем, батареей ёмкостью 5000 мАч и мощным для своего класса процессором MediaTek Helio G85.
Фото: Gizmochina
Смартфон весит около 192 граммов, а толщина его корпуса составляет около 8,77 миллиметра. Устройство получило двойную камеру с основным датчиком на 50 Мп. Фронталка тут представлена 5-Мп датчиком. Есть поддержка зарядки мощностью 10 Вт.
Цены на Redmi 12C начинаются с 699 юаней (около 7000 рублей по актуальному курсу). На данный момент телефон доступен для покупки только в материковом Китае.