Xiaomi выпустила невероятно дешёвый смартфон Redmi 12C

Смартфон весит около 192 граммов, а толщина его корпуса составляет около 8,77 миллиметра. Устройство получило двойную камеру с основным датчиком на 50 Мп. Фронталка тут представлена 5-Мп датчиком. Есть поддержка зарядки мощностью 10 Вт.

Цены на Redmi 12C начинаются с 699 юаней (около 7000 рублей по актуальному курсу). На данный момент телефон доступен для покупки только в материковом Китае.