Xiaomi выпустила новый бюджетный смартфон Poco C55. Характеристики и цена

Смартфон получил 6,71-дюймовый дисплей HD+ с защитой Panda Glass и каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Частота обновления экрана составляет стандартные 60 Гц. Задняя панель Poco C55 покрыта искусственной кожей. Также смартфон оснащён 50-мегапиксельной основной камерой вместе с 2-мегапиксельным датчиком глубины. В основе аппарата лежит процессор MediaTek Helio G85. Питает это всё аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт.

Вариант с 4/64 ГБ стоит 9 499 индийских рупий (около 8,6 тысячи рублей), а модель с 6/128 ГБ — 10 999 индийских рупий (примерно 10 тысяч рублей).