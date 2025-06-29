Xiaomi выпустила открытые наушники OpenWear Stereo Pro всего за 139 долларов

Опубликовано 29 июня 2025, 12:091 мин.
Xiaomi выпустила открытые наушники OpenWear Stereo Pro всего за 139 долларовС интересным дизайном
Xiaomi выпустила новые открытые наушники OpenWear Stereo Pro, которые «висят» над ушами, не создавая давления. Каждый наушник имеет по 5 динамиков и весит всего 9,7 г, а кейс — 52,5 г.
© Xiaomi
Форма наушников повторяет изгиб уха, благодаря чему они комфортно сидят и не выпадают. Внутри установлен мощный динамик, который обеспечивает глубокий бас и чистый звук. Звук настроен командой Harman, есть поддержка высококачественных аудиоформатов и технология объемного звучания с отслеживанием движений головы.
Наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IP54. Также они умеют переводить речь в реальном времени, распознавать голос, автоматически включаются при ношении и поддерживают управление прикосновением.
Время работы — до 8,5 часов от одного заряда и до 45 часов с кейсом. Цена — 999 юаней (примерно $139). Пока доступны только в Китае, в трёх цветах: золотом, чёрном и серебристом.