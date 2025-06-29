Xiaomi выпустила открытые наушники OpenWear Stereo Pro всего за 139 долларов

Форма наушников повторяет изгиб уха, благодаря чему они комфортно сидят и не выпадают. Внутри установлен мощный динамик, который обеспечивает глубокий бас и чистый звук. Звук настроен командой Harman, есть поддержка высококачественных аудиоформатов и технология объемного звучания с отслеживанием движений головы.

Наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IP54. Также они умеют переводить речь в реальном времени, распознавать голос, автоматически включаются при ношении и поддерживают управление прикосновением.

Время работы — до 8,5 часов от одного заряда и до 45 часов с кейсом. Цена — 999 юаней (примерно $139). Пока доступны только в Китае, в трёх цветах: золотом, чёрном и серебристом.