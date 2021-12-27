Xiaomi выпустила пародию на утечки по смартфонам

Xiaomi выпустила пародию на утечки по смартфонамНо от них уже никуда не деться
Он опубликовал в китайской соцсети Weibo пародийное видео. В нём Цзюнь показал коробку из-под смартфона, но она усеяна небольшим замками. Эти замки якобы установили для предотвращения утечки информации об устройстве. На самом деле они непрактичны.
В подписи к видео говорится, что конфиденциальность — это сложно, и отдел маркетинга был вынужден выступить с новой идеей, чтобы не допустить утечки какой-либо информации.
Из утечек же следует, что базовая модель Xiaomi 12 будет оснащена 6,28-дюймовым дисплеем, а вариант Pro будет экран побольше — 6,73-дюймовый. Ожидается разрешение 2K, частота обновления 120 Гц и селфи-камера на 32 Мп. На задней панели устройства будет установлена тройная камера с 50-мегапиксельным основным датчиком, 50-мегапиксельным телеобъективом и еще одним 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. В основу смартфонов ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G.