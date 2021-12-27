Сегодня в 13:21

Xiaomi выпустила пародию на утечки по смартфонам

Но от них уже никуда не деться

Скоро Xiaomi выпустит новую серию смартфонов Xiaomi 12, и в преддверии этого события в сети ходит полно утечек. Глава компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) решил обыграть эти многочисленные сливы.