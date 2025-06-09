Xiaomi выпустила Redmi Note 14 в новом песчано-золотом цвете

Интересно, что базовая модель Redmi Note 14 5G в новом цвете пока не выпускается. Внешний вид смартфонов изменился, но технические характеристики остались прежними. Все модели оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц.

В Redmi Note 14 4G стоит тройная камера 108 МП + 2 МП + 2 МП, а у Pro-версий — 200 МП + 8 МП + 2 МП. За производительность отвечают разные процессоры: Helio G99 Ultra в Note 14 4G, Helio G100 Ultra в Note 14 Pro 4G и Dimensity 7300 Ultra в Note 14 Pro 5G.

Новые версии с цветом Sand Gold скоро появятся и на глобальных рынках.