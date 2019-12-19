Xiaomi выпустила собственное сверхпрочное стекло для смартфонов

Защитное 2,5D стекло Mi Protective Glass было создано в сотрудничестве с компанией Corning. Оно получилось достаточно тонким — около 0,4 мм. С одной стороны Mi Protective Glass покрыт силиконовым клеем для установки без пузырьков.

По заявлению Xiaomi, стекло прочнее благодаря тому, что проходит дополнительную обработку. Mi Protective Glass якобы в 5 раз лучше защищает экран от царапин и от повреждений при падении. Стекло имеет твёрдость 9H.

Стоимость продукта равна примерно $5,5 (около 344 рублей).