Xiaomi выпустила зарядку для iPhone 12 в четыре раза дешевле фирменной Apple

Зарядное устройство USB-C предлагает мощность 20 Вт. Оно совместимо со смартфонами Apple, в том числе с iPhone 12. Стоимость зарядки составляет всего $5 (около 400 рублей по текущему курсу). Стоит отметить, что 20-Вт USB-C адаптер питания Apple оценён в $19. То есть изделие Xiaomi почти в четыре раза дешевле. Оно поступит в продажу 3 ноября.

Зарядное устройство Xiaomi белое, весит примерно 44 грамма. Может обеспечить быструю зарядку для многих девайсов, в том числе Xiaomi 10, Samsung S10, iPad Pro. Изделие имеет системы защиты и рассчитано на электрические сети напряжением от 100 до 240 В.