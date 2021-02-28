Xiaomi выпустит 120-Вт зарядник только для одного смартфона

На самом деле, зарядное устройство будет совместимо и с другими девайсами, вероятно, даже с ноутбуками. Но, конечно, оно не будет обеспечивать полную мощность, если устройство не поддерживает зарядку в 120 Вт. Также сообщается, что новинка будет поддерживать грядущие флагманские смартфоны Black Sharks. Речь о моделях Black Shark 4 и 4 Pro.

Сейчас Xiaomi продаёт зарядники GaN в трёх вариантах: 33 Вт, 55 Вт и 65 Вт. Последний стоит около $20. То есть новое 120-Вт зарядное устройство будет стоить дороже.