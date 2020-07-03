Xiaomi выпустит 5G-смартфоны на фирменных процессорах

Издание DigiTimes сообщило, что Xiaomi и MediaTek объединились для создания кастомизированных смартфонных процессоров. Это случилось после того, как китайский производитель смартфонов выпустил серию Redmi 10X с чипсетами Dimensity 820. Эти устройства называли самыми доступными моделями Redmi с поддержкой 5G.

Напомним, сегодня стало известно, что Xiaomi может выпустить новый смартфон Redmi K30 Ultra на процессоре MediaTek, вероятно, на Dimensity 1000. А недавно были представлены новые бюджетные Redmi 9A и Redmi 9C на платформах MediaTek Helio G35 и Helio G25. Эти смартфоны стали одними из первых, в состав которых вошли данные процессоры.