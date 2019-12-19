Xiaomi выпустит более дешёвую версию популярного Redmi Note 8 Pro

По информации авторитетного блогера, смартфон скоро получит версию с 4 ГБ оперативной памяти. На этапе релиза устройства компания предлагала его в версиях с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, с 6 ГБ + 128 ГБ и с 8 ГБ + 128 ГБ. После анонса смартфон в минимальной комплектации стоил всего $199. Затем он подешевел и стал ещё доступнее.

В России Redmi Note 8 Pro продаётся с октября по цене в 17 990 рублей. Появится ли в России удешевлённая версия смартфона, и когда, пока неизвестно.