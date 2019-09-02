Xiaomi выпустит целых четыре смартфона с революционной камерой на 108 Мп

Об этом сообщает ресурс XDA-Developers. Подтверждения нашлись в MIUI Gallery App. Сообщается, что приложение уже добавило поддержку просмотра фотографий, сделанных на 108-мегапиксельную камеру. Таковые смогут делать четыре устройства под кодовыми названиями tucana, draco, umi и cmi. Каждое из них может быть выпущено как под брендом Xiaomi, так и под брендом Redmi. XDA-Developers утверждают, что ни одно из них не имеет отношения к Mi MIX 4.

Больше никаких подробностей об устройствах нам не известно. Когда они будут выпущены, тоже неясно.

Ясно только, что оснащены они будут датчиком Samsung ISOCELL Bright HMX, так как он пока единственный в мире с разрешением 108 Мп.