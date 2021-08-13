Xiaomi выпустит экстремально быстрый смартфон на разогнанном Snapdragon 888 Plus

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Xiaomi выпустит экстремально быстрый смартфон на разогнанном Snapdragon 888 PlusПреемника Black Shark 4
В первой половине 2021 года вышла серия игровых смартфонов Xiaomi Black Shark 4. Через почти четыре месяца бренд намерен выпустить ещё одну модель.
Как сообщает инсайдер, грядущий смартфон Black Shark имеет модельный номер KTUS-A0. Устройство уже прошло сертификацию под именем Black Shark 5. То есть это будет преемник Black Shark 4.
Смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 888+ — мощнейшем на данный момент. Также предполагается, что Black Shark 5 будет поддерживать 100-Вт зарядку. В целом, смартфон должен сохранить большинство функций предшественника.
Напомним, аппараты серии Black Shark 4 имеют экран диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 144 Гц. У смартфонов есть магнитные механические кнопки, оперативная память типа LPDDR5, хранилище UFS 3.1, жидкостная система охлаждения.