Xiaomi выпустит экстремально быстрый смартфон на разогнанном Snapdragon 888 Plus

Как сообщает инсайдер, грядущий смартфон Black Shark имеет модельный номер KTUS-A0. Устройство уже прошло сертификацию под именем Black Shark 5. То есть это будет преемник Black Shark 4.

Смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 888+ — мощнейшем на данный момент. Также предполагается, что Black Shark 5 будет поддерживать 100-Вт зарядку. В целом, смартфон должен сохранить большинство функций предшественника.

Напомним, аппараты серии Black Shark 4 имеют экран диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 144 Гц. У смартфонов есть магнитные механические кнопки, оперативная память типа LPDDR5, хранилище UFS 3.1, жидкостная система охлаждения.