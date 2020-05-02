Xiaomi выпустит ещё один старый смартфон под видом нового

Напомним, Redmi K30 4G и Redmi K30 5G были выпущены в Китае в декабре 2019 года. Первая модель построена на процессоре Snapdragon 730G, а вторая — на Snapdragon 765G.

Доказательства существования более дешёвой версии Redmi K30 5G появились в базе данных TENAA. Она отличается от основной тем, что имеет датчик камеры на 48 Мп, вместо 64 Мп. Название Redmi K30i 5G было обнаружено в коде последней версии приложения MIUI Camera.

Подобные вещи с ухудшением камеры компания уже проделывала ранее с глобальной версией Redmi Note 9 Pro, которая, по большому счёту, является моделью Redmi Note 9 Pro Max.