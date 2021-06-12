Xiaomi выпустит флагманский смартфон с технологией, как в iPhone

Технология UWB позволяет, по сути, заменить Bluetooth и передавать данные между устройствами более эффективно. Ultra-wide band используется и в метках AirTag, которые помогают отслеживать потерянные вещи. Если верить инсайдеру, будущий флагманский смартфон Xiaomi сможет предоставить пользователям эту технологию. Не исключено, что китайская компания представит свои метки, похожие на AirTag.

Также Digital Chat Station рассказал, что новинка получит подэкранную камеру. В какой серии выйдет смартфон, пока неясно. Предполагается, что он может стать продолжением Mi 10T.