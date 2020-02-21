Xiaomi выпустит игровой смартфон с огромным аккумулятором и быстрейшей зарядкой

Такой вывод журналисты сделали на основе поста представителя бренда в Weibo. Он спросил, какое сочетание мощности зарядки, ёмкости аккумулятора и количества жизненных циклов наиболее подходит для игрового смартфона 5G. Один из вариантов ответа в опросе явно соответствует ещё не вышедшему Black Shark 3 5G, так как все остальные уже есть у других смартфонов.

Речь идёт о следующем сочетании: 65-ваттная зарядка + 5000 мАч в аккумуляторе + более 800 циклов. Смартфон с такими параметрами сможет заряжаться с нуля до 100% за 38 минут.

Новому Black Shark 3 5G также приписывают процессор Snapdragon 865, QHD разрешение экрана и частоту его обновления до 120 Гц.