Xiaomi выпустит мощный, но тонкий и лёгкий смартфон

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Xiaomi выпустит мощный, но тонкий и лёгкий смартфонCivi S
В сентябре 2021 года Xiaomi представила в Китае смартфон Civi, тонкую и лёгкую модель среднего уровня. Теперь компания хочет выпустить преемника, но с более мощным процессором.
Толщина корпуса первого Civi составляла 6,98 мм, масса — 166 граммов. Новая модель, по информации инсайдера, будет называться Civi S. Она будет такой же тонкой и лёгкой, но получит процессор Snapdragon 778G+ вместо Snapdragon 778G. Кроме того, Civi S будет оснащаться OLED-экраном разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, основной камерой с 64-мегапиксельным датчиком. Смартфон будет поддерживать зарядку мощностью 55 Вт.
Civi S может выйти уже в марте, но нет гарантии, что это случится за пределами Китая.
Источник: iXBT