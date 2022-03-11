Xiaomi выпустит мощный, но тонкий и лёгкий смартфон

Толщина корпуса первого Civi составляла 6,98 мм, масса — 166 граммов. Новая модель, по информации инсайдера, будет называться Civi S. Она будет такой же тонкой и лёгкой, но получит процессор Snapdragon 778G+ вместо Snapdragon 778G. Кроме того, Civi S будет оснащаться OLED-экраном разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, основной камерой с 64-мегапиксельным датчиком. Смартфон будет поддерживать зарядку мощностью 55 Вт.

Civi S может выйти уже в марте, но нет гарантии, что это случится за пределами Китая.