Xiaomi выпустит недорогой флагманский смартфон Mi 11T

Новый смартфон под номером 2107113SG обнаружили в базе данных Федеральной комиссии по связи (FCC). Скорее всего, он получит процессор Snapdragon 888. Вероятно, он будет выпускаться под именем Xiaomi Mi 11T Pro. Базовая же версия Xiaomi Mi 11T может получить чипсет послабее — Snapdragon 870 или Snapdragon 860.

Также упоминается, что Xiaomi Mi 11T будет поддерживать технологию UWB, как в iPhone 12 и Samsung Galaxy S21 Ultra.

Напомним, аналогичная серия Xiaomi Mi 10T дебютировала в сентябре 2020 года. Может быть, новые Mi 11T выйдут тоже осенью.