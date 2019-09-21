Xiaomi выпустит недорогой Redmi Note 8 с объёмом памяти, как у флагманов

Сейчас Redmi Note 8 предлагается в трёх версиях: 4 + 64 ГБ, 6 + 64 ГБ и 6 + 128 ГБ. В базе TENAA нашли данные, которые указывают на то, что позже Xiaomi может выпустить ещё одну версию устройства — с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Это уже неплохие показатели. Напомним, что даже у iPhone 11 Pro, судя по всему, «оперативки» в два раза меньше.

Цены на Redmi Note 8 начинаются со $140. Конечно, версия с увеличенной памятью будет дороже, но всё равно, стоимость останется очень и очень привлекательной.