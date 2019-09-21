Ferra
Телефоны
Сегодня 21:17

Xiaomi выпустит недорогой Redmi Note 8 с объёмом памяти, как у флагманов

Стоить будет, вероятно, в районе $200
В конце августа Xiaomi под брендом Redmi представила «навороченный бюджетник» Note 8. Конечно, его Pro-версия оказалась наиболее интересной за счёт 64-мегапиксельной камеры. Но, кажется, компания планирует развивать именно базовую модель. По крайней мере, можно ожидать выхода версии с увеличенным объёмом памяти.

Сейчас Redmi Note 8 предлагается в трёх версиях: 4 + 64 ГБ, 6 + 64 ГБ и 6 + 128 ГБ. В базе TENAA нашли данные, которые указывают на то, что позже Xiaomi может выпустить ещё одну версию устройства — с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Это уже неплохие показатели. Напомним, что даже у iPhone 11 Pro, судя по всему, «оперативки» в два раза меньше.

Цены на Redmi Note 8 начинаются со $140. Конечно, версия с увеличенной памятью будет дороже, но всё равно, стоимость останется очень и очень привлекательной.

Самое читаемое