Xiaomi выпустит новую версию Mi 10 с огромным экраном

Актуальные модели Mi 10 и Mi 10 Pro имеют 6,67-дюймовые экраны, что является вполне стандартным размером для современных смартфонов. Однако недавно Xiaomi представила игровой аппарат Black Shark 3 Pro с дисплеем диагональю 7,1 дюйма. И источники утверждают, что таким же экраном обзаведётся ещё не анонсированная модель Mi 10 S.

Об этом пишет ресурс Gizmochina, ссылаясь на китайского инсайдера Digital Chat Station. По его информации, некий Mi 10 S выпустят во второй половине 2020 года. Кроме того, есть вероятность, что данная модель станет первым смартфоном Xiaomi с разрешением 1440p, как у Black Shark 3 Pro.