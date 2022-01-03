Xiaomi выпустит новый бюджетный смартфон POCO M4

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Xiaomi выпустит новый бюджетный смартфон POCO M4У нас пока есть только POCO M4 Pro
В прошлом году Xiaomi выпустила модель POCO M4 Pro. В России устройство было оценено примерно в 22 тысячи рублей. Теперь выяснилось, что компания готовит в 2022 году новую модель — POCO M4. Возможно, она будет даже дешевле.
Известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) утверждает, что глобальный запуск POCO M4 состоится уже в феврале. Устройство получит основную камеру на 64 Мп с дополнительными модулями на 8 Мп и 2 Мп, а также ЖК-экран частотой обновления 90 Гц. Что касается процессора смартфона, то известно только, что это будет MediaTek, возможно, с поддержкой 5G. Пока неясно, в чём новинка будет уступать POCO M4 Pro.
Вероятно, стандартный POCO M4 будет обладать аналогичным дизайном.
Источник: Gizmochina